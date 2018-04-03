НОВОСТИ | Происшествия







03.04.2018 19:46 Мошенники пытаются обмануть дважды одних и тех же туляков Вести-Тула





| фото |



Расстаются со своими кровными и благодаря интернет-мошенникам, предлагающим внести предоплату за тот или иной товар. В общем, сегодня работают как старые схемы, так и появляются новые. Причем обмануть одних и тех же людей мошенники пытаются дважды.



Так, например, сейчас злоумышленники звонят тем, кто когда-то потратил большие деньги на покупку дорогостоящих БАДов. Представляются сначала полицейскими, говорят, что мошенники пойманы, в связи с чем полагается компенсация ущерба. После этого мошенники уже выступают в роли сотрудников банка.



Как рассказал заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Туле Сергей Солдатов, «звонят и говорят, что за возмещение ущерба нужно перевести налог. Пенсионеры верят в то, что жуликов поймали, а в итоге все свои «похоронные» отдают мошенникам».



Дело Остапа Бендера живет, и благодаря доверчивым гражданам будет жить. Сегодня тульские полицейские провели брифинг для журналистов, на котором рассказали о таком преступлении как мошенничество. По сей день люди продолжают переводить деньги в ответ на СМС с просьбой помочь якобы родственнику или другу, не проверив информацию.Расстаются со своими кровными и благодаря интернет-мошенникам, предлагающим внести предоплату за тот или иной товар. В общем, сегодня работают как старые схемы, так и появляются новые. Причем обмануть одних и тех же людей мошенники пытаются дважды.Так, например, сейчас злоумышленники звонят тем, кто когда-то потратил большие деньги на покупку дорогостоящих БАДов. Представляются сначала полицейскими, говорят, что мошенники пойманы, в связи с чем полагается компенсация ущерба. После этого мошенники уже выступают в роли сотрудников банка.Как рассказал заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Туле Сергей Солдатов, «звонят и говорят, что за возмещение ущерба нужно перевести налог. Пенсионеры верят в то, что жуликов поймали, а в итоге все свои «похоронные» отдают мошенникам».





Читать @gtrktula

















