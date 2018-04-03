НОВОСТИ | Общество







03.04.2018 19:20 Губернатор предложил представителям партий решать задачи совместно Вести-Тула





| фото |



«Мы прекрасно знаем и программы, и идеи, которые были озвучены. Они могут быть интегрированы, встроены в систему решения важных социальных задач в образовании, медицине, экологии», - отметил Алексей Дюмин.



Диалог между властью и политическими партиями необходим и очень важен. Глава региона Алексей Дюмин сегодня встретился с представителями региональных отделений политических партий, чьи кандидаты участвовали в выборах президента страны. Губернатор отметил, что предвыборная работа, как и само голосование, в регионе прошли на достойном уровне. Теперь необходимо сконцентрироваться на дальнейшей совместной работе.«Мы прекрасно знаем и программы, и идеи, которые были озвучены. Они могут быть интегрированы, встроены в систему решения важных социальных задач в образовании, медицине, экологии», - отметил Алексей Дюмин.





Читать @gtrktula

















