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03.04.2018 19:02 Очередное ДТП на переезде в Тульской области чудом обошлось без жертв Виталий Моторин





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Грузовику-мусоровозу повезло меньше. Водитель и пассажир госпитализированы. В поезде находились 15 человек, они не пострадали. Сложно сказать, удалось ли избежать жертв, если бы машинист не успел сбросить скорость с максимальных 120 до 50 километров в час.



Начальник моторвагонного депо «Новомосковск» Александр Чуприк рассказал, что «в данном рельсовом автобусе может перевозиться до 230 пассажиров. Плюс это дорогостоящее оборудование, идёт речь о нескольких сотнях тысяч рублей».



По предварительной версии следствия, водитель мусоровоза выехал на переезд на красный сигнал семафора. Случай, увы, не единичный. Подробности – в вечернем выпуске в 20.45.



Фара выбита, корпус из современных и легких материалов пробит насквозь и искорежен, металлические элементы изогнуты. ДТП с грузовиком и для железнодорожного локомотива не проходит бесследно. Удар пришелся по касательной, и это спасло не одну жизнь.Грузовику-мусоровозу повезло меньше. Водитель и пассажир госпитализированы. В поезде находились 15 человек, они не пострадали. Сложно сказать, удалось ли избежать жертв, если бы машинист не успел сбросить скорость с максимальных 120 до 50 километров в час.Начальник моторвагонного депо «Новомосковск» Александр Чуприк рассказал, что «в данном рельсовом автобусе может перевозиться до 230 пассажиров. Плюс это дорогостоящее оборудование, идёт речь о нескольких сотнях тысяч рублей».По предварительной версии следствия, водитель мусоровоза выехал на переезд на красный сигнал семафора. Случай, увы, не единичный. Подробности – в вечернем выпуске в 20.45.





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