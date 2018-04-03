НОВОСТИ | Происшествия







03.04.2018 18:22 Узловский суд назначил наказание исламисту-радикалу Вести-Тула





| фото |



Уголовное дело, возбужденное сразу по нескольким статьям, рассматривалось в Узловском городском суде. Он назначил Аслонову наказание в виде четырёх лет колонии общего режима. Так же он был лишен российского гражданства.





Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, а также наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Благодаря сотрудникам регионального Управления ФСБ была пресечена противоправная деятельность сторонника радикального течения в исламе Зохида Аслонова.Уголовное дело, возбужденное сразу по нескольким статьям, рассматривалось в Узловском городском суде. Он назначил Аслонову наказание в виде четырёх лет колонии общего режима. Так же он был лишен российского гражданства.

Читать @gtrktula

















