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03.04.2018 17:42 В Новомосковске жители дома вынуждены вдыхать трупный запах Алексей Ерёмин





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«Я утром открывала подъезд и окно на кухне, потому что было просто невозможно. В четверг мы подали заявку, до понедельника ничего не было сделано», - рассказывает Елена Егорова.



Яблоком раздора между Егоровыми и коммунальщиками стал невыносимый трупный запах, доносящийся из подъезда и проникающий в квартиру. На обращения жителей с просьбой дать им вздохнуть спокойно никто не откликался несколько дней. Люди решили действовать по принципу: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но дело всё же сдвинулось с мёртвой точки.



«Они принесли отраву, но получается, что крысы подохнут, а запах станет ещё сильнее», - удивляется Елена.



Зайдя в тупик в обращениях, Вячеслав написал в нашу телерадиокомпанию. Вслед за съёмочной группой на пороге появилось и руководство УК «ЖЭУ №7». «Как можно сразу найти дохлую мышь или кота? Дом старый, может быть гниение самих конструкций. Может, какое-нибудь животное заползло. Мы идём навстречу мгновенно, все меры выполняем», - уверяет директор УК Сергей Кубанов.



Представители УК всё же пообещали провести в доме дезинфекцию. Запах стал тише, но ставить точку в этой истории, похоже, пока рано. По словам представителей ЖЭУ, удалось обнаружить несколько трупов животных, но проблемы это не решило. Для Вячеслава, который и так редко выходит, находиться в квартире с зловонным запахом просто невыносимо.



Вячеслав не намерен сдаваться, и продолжает писать письма во всевозможные инстанции, защищая интересы не только своей семьи, но и всего дома. Однако, по его словам, доступ к форуму сайта Новомосковска ему уже закрыли.



Вячеслав Егоров - юрист, инвалид первой группы. Правовой неграмотностью людей с ограниченными возможностями часто пользуются, это Вячеслав знает не понаслышке, именно поэтому он помогает тем, кто в этом особенно нуждается. Сегодня юристу и самому нужна помощь.«Я утром открывала подъезд и окно на кухне, потому что было просто невозможно. В четверг мы подали заявку, до понедельника ничего не было сделано», - рассказывает Елена Егорова.Яблоком раздора между Егоровыми и коммунальщиками стал невыносимый трупный запах, доносящийся из подъезда и проникающий в квартиру. На обращения жителей с просьбой дать им вздохнуть спокойно никто не откликался несколько дней. Люди решили действовать по принципу: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но дело всё же сдвинулось с мёртвой точки.«Они принесли отраву, но получается, что крысы подохнут, а запах станет ещё сильнее», - удивляется Елена.Зайдя в тупик в обращениях, Вячеслав написал в нашу телерадиокомпанию. Вслед за съёмочной группой на пороге появилось и руководство УК «ЖЭУ №7». «Как можно сразу найти дохлую мышь или кота? Дом старый, может быть гниение самих конструкций. Может, какое-нибудь животное заползло. Мы идём навстречу мгновенно, все меры выполняем», - уверяет директор УК Сергей Кубанов.Представители УК всё же пообещали провести в доме дезинфекцию. Запах стал тише, но ставить точку в этой истории, похоже, пока рано. По словам представителей ЖЭУ, удалось обнаружить несколько трупов животных, но проблемы это не решило. Для Вячеслава, который и так редко выходит, находиться в квартире с зловонным запахом просто невыносимо.Вячеслав не намерен сдаваться, и продолжает писать письма во всевозможные инстанции, защищая интересы не только своей семьи, но и всего дома. Однако, по его словам, доступ к форуму сайта Новомосковска ему уже закрыли.





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