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03.04.2018 16:49 Нападающий «Арсенала» Артём Дзюба готов заплатить штраф за игру с «Зенитом» Вести-Тула





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Как сообщалось ранее, штраф за игру против своего официального клуба составляет 120 тысяч евро или почти 8 с половиной миллионов рублей. Дзюба готов заплатить нужную сумму из собственного кармана. Матч «Арсенал» - «Зенит» пройдёт в Туле 22 апреля.



«Если никто этому не поспособствует, то 100% я заплачу из своего кармана, иначе я буду крохобором на всю страну», - рассказал Артём Дзюба.



Форвард футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба, который в весенней части чемпионата России играет за тульский «Арсенал» на правах аренды, намерен выйти на поле против питерской команды. При этом, согласно арендному соглашению, игрок не имеет права играть против «Зенита», в противном случае ему грозит крупный штраф.Как сообщалось ранее, штраф за игру против своего официального клуба составляет 120 тысяч евро или почти 8 с половиной миллионов рублей. Дзюба готов заплатить нужную сумму из собственного кармана. Матч «Арсенал» - «Зенит» пройдёт в Туле 22 апреля.«Если никто этому не поспособствует, то 100% я заплачу из своего кармана, иначе я буду крохобором на всю страну», - рассказал Артём Дзюба.





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