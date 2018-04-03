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03.04.2018 16:20 Дороги в Туле моют с шампунем Вести-Тула





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Работы по устранению дефектов дорожного покрытия, указанных в обращениях, устраняются в срок до 10 календарных дней. Это как непосредственно дороги, так и придомовые территории. Также в Туле ведётся уборка смёта с дорог и тротуаров. Сегодня в данных работах задействовано 10 бригад. А 70 единиц техники осуществляют влажную уборку городских улиц, в том числе со специальным шампунем.



Вместе со снегом растаял и асфальт. Несколько десятков обращений только за последние дни марта поступило через сервис «Тула – без ям!» на портале «Открытый регион». Здесь можно оставить обращение по вопросам проведения аварийно-восстановительного ремонта.Работы по устранению дефектов дорожного покрытия, указанных в обращениях, устраняются в срок до 10 календарных дней. Это как непосредственно дороги, так и придомовые территории. Также в Туле ведётся уборка смёта с дорог и тротуаров. Сегодня в данных работах задействовано 10 бригад. А 70 единиц техники осуществляют влажную уборку городских улиц, в том числе со специальным шампунем.

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