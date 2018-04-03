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03.04.2018 15:46 Готовы ли федеральные дороги в Тульской области к паводку? Вести-Тула





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Для эффективной организации работ по обеспечению бесперебойного движения и сохранности подведомственных дорог, мостов, водопропускных труб в период весеннего паводка в каждой подрядной организации в Упрдор Москва-Харьков созданы специальные комиссии. Налажено оперативное взаимодействие с местными представителями МЧС и УГИБДД. Проводятся работы по очистке от снега и льда водопропускных труб, лотков, обочин.



Предусмотрена проверка состояния автодорог, искусственных сооружений на них во время прохождения талых вод и после них. Кроме того, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья подрядными организациями в регионе созданы 10 мобильных аварийных бригад численностью 59 человек, приведены в полную готовность 36 единиц техники.



Весна наступает, с каждым днём теплее и даже ночами - положительные температурные показатели. Следствие стремительного таяния снега - весенний паводок. Федеральные автодороги Тульского региона, по словам специалистов, к нему готовы.Для эффективной организации работ по обеспечению бесперебойного движения и сохранности подведомственных дорог, мостов, водопропускных труб в период весеннего паводка в каждой подрядной организации в Упрдор Москва-Харьков созданы специальные комиссии. Налажено оперативное взаимодействие с местными представителями МЧС и УГИБДД. Проводятся работы по очистке от снега и льда водопропускных труб, лотков, обочин.Предусмотрена проверка состояния автодорог, искусственных сооружений на них во время прохождения талых вод и после них. Кроме того, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья подрядными организациями в регионе созданы 10 мобильных аварийных бригад численностью 59 человек, приведены в полную готовность 36 единиц техники.

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