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03.04.2018 15:39 В список обманутых дольщиков в Тульской области попали около ста человек Вести-Тула





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Долгая история с печально известной компанией СУ-155 подошла к завершению. На данный момент у застройщика в Туле нет ни одного не сданного объекта. Пока остается открытым вопрос с жилищным комплексом «Октябрьский», бывшее название «Александровский». Сдать его обещают в будущем году.



Как сообщил начальник Инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров, «уменьшается количество застройщиков, но возникают более серьёзные проекты, когда происходит комплексное освоение территории – строятся не только дома, но и объекты социальной инфраструктуры».



В список обманутых дольщиков в Тульской области за 2017 год попали 89 человек – такова статистика Инспекции по архитектурно-строительному надзору. Больше половины из них - это пока не состоявшиеся собственники жилья в деревне Варваровка. Там до сих пор стоят три недостроенных многоквартирных дома.Долгая история с печально известной компанией СУ-155 подошла к завершению. На данный момент у застройщика в Туле нет ни одного не сданного объекта. Пока остается открытым вопрос с жилищным комплексом «Октябрьский», бывшее название «Александровский». Сдать его обещают в будущем году.Как сообщил начальник Инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров, «уменьшается количество застройщиков, но возникают более серьёзные проекты, когда происходит комплексное освоение территории – строятся не только дома, но и объекты социальной инфраструктуры».





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