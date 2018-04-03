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03.04.2018 14:02 В музее Белобородова работает выставка, рассказывающая о культуре Грузии "Вести-Тула"





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Какая музыка без танцев? Несколько старинных кинжалов, которые раньше были оружием, теперь - обязательное дополнение к танцевальному костюму. Набор посуды производства середины прошлого века с характерной национальной росписью из фондов Художественного музея завершает выставку.



Как рассказала экскурсовод мемориального музея Н.И. Белобородова

Марина Кочеткова, «…экспонаты были предоставлены грузинским землячеством. Эти люди живут в Туле уже много лет, но любят свои историческую Родину и хранят традиции своего народа».



О солнечной Грузии, богатой культуре этой страны и талантливых людях рассказывает новая выставка в музее Николая Белобородова. Музей музыкальный, поэтому в экспозиции не обошли вниманием народные инструменты. Здесь можно увидеть грузинский струнный инструмент - пандури, и кавказский барабан доли.Какая музыка без танцев? Несколько старинных кинжалов, которые раньше были оружием, теперь - обязательное дополнение к танцевальному костюму. Набор посуды производства середины прошлого века с характерной национальной росписью из фондов Художественного музея завершает выставку.Как рассказала экскурсовод мемориального музея Н.И. БелобородоваМарина Кочеткова, «…экспонаты были предоставлены грузинским землячеством. Эти люди живут в Туле уже много лет, но любят свои историческую Родину и хранят традиции своего народа».









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