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|03.04.2018 14:02 В музее Белобородова работает выставка, рассказывающая о культуре Грузии
|"Вести-Тула"
О солнечной Грузии, богатой культуре этой страны и талантливых людях рассказывает новая выставка в музее Николая Белобородова. Музей музыкальный, поэтому в экспозиции не обошли вниманием народные инструменты. Здесь можно увидеть грузинский струнный инструмент - пандури, и кавказский барабан доли.
Какая музыка без танцев? Несколько старинных кинжалов, которые раньше были оружием, теперь - обязательное дополнение к танцевальному костюму. Набор посуды производства середины прошлого века с характерной национальной росписью из фондов Художественного музея завершает выставку.
Как рассказала экскурсовод мемориального музея Н.И. Белобородова
Марина Кочеткова, «…экспонаты были предоставлены грузинским землячеством. Эти люди живут в Туле уже много лет, но любят свои историческую Родину и хранят традиции своего народа».
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