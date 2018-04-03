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03.04.2018 13:29 Туляков призывают творчески поучаствовать в составлении карты убитых дорог "Вести-Тула"





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Авторы, которые создадут видеоролики, смогут принять участие в другом конкурсе ОНФ, который называется «Дорогам зеленый свет». По словам активистов ОНФ оба проекта направлены на то чтобы привлечь внимание, как горожан, так и чиновников к проблеме плохих дорог.



«Главное - это заметить проблемный участок дороги, сфотографировать его, а затем отметить его на карте, размещенной на сайте ОНФ. В настоящее время отмечено 550 участков. Около ста внесены в план ремонта, более 50 – уже отремонтированы», - говорит активист ОНФ Егор Журавлев.



Тулякам предлагают составить карту убитых дорог. Эта идея пришла в голову активистам Общероссийского народного фронта. Заявлять о проблеме предлагается творчески - снимая фото, а лучше видео проблемных участков.Авторы, которые создадут видеоролики, смогут принять участие в другом конкурсе ОНФ, который называется «Дорогам зеленый свет». По словам активистов ОНФ оба проекта направлены на то чтобы привлечь внимание, как горожан, так и чиновников к проблеме плохих дорог.«Главное - это заметить проблемный участок дороги, сфотографировать его, а затем отметить его на карте, размещенной на сайте ОНФ. В настоящее время отмечено 550 участков. Около ста внесены в план ремонта, более 50 – уже отремонтированы», - говорит активист ОНФ Егор Журавлев.









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