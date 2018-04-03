НОВОСТИ | Общество







03.04.2018 13:07 Останки с Крестовоздвиженской площади перезахоронят после изучения "Вести-Тула"





| фото |



Ранее на Крестовоздвиженской площади, где сейчас ведутся раскопки, располагалась церковь, а вокруг нее находилось кладбище. Позднее на ее месте была построена дорога и административные здания. Сейчас переустройстройство этого участка ведется в рамках проекта «Тульская набережная».



«Данное захоронение не стало для нас неожиданностью. Это прогнозируемое выявление. – Говорит начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий. – Сейчас археологами проводятся работы по фиксации находок, зачистке и изъятию гробов и останков для дальнейшего изучения и последующего перезахоронения».

Накануне в центре Тулы строителями при переустройстве инженерных коммуникаций было обнаружено старинное кладбище. И на смену рабочим пришли археологи. Они нашли 40 захоронений восемнадцатого века, склеп из красного кирпича.Ранее на Крестовоздвиженской площади, где сейчас ведутся раскопки, располагалась церковь, а вокруг нее находилось кладбище. Позднее на ее месте была построена дорога и административные здания. Сейчас переустройстройство этого участка ведется в рамках проекта «Тульская набережная».«Данное захоронение не стало для нас неожиданностью. Это прогнозируемое выявление. – Говорит начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий. – Сейчас археологами проводятся работы по фиксации находок, зачистке и изъятию гробов и останков для дальнейшего изучения и последующего перезахоронения».









Читать @gtrktula

















