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03.04.2018 12:55 Тульская область получит больше средств на ремонт дорог "Вести-Тула"





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По программе «Развитие транспортной системы» предусмотрено 730 млн. рублей на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».



В этом году средств будет на 18,5% больше, чем в прошлом, что является несомненным успехом, так как в реализации проекта участвуют далеко не все регионы страны - в текущем году всего 34, а в ЦФО - всего 5.







На еженедельном оперативном совещании, состоявшемся накануне, рассматривался вопрос о привлечении финансирования в рамках реализации федеральных программ в Тульской области.По программе «Развитие транспортной системы» предусмотрено 730 млн. рублей на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».В этом году средств будет на 18,5% больше, чем в прошлом, что является несомненным успехом, так как в реализации проекта участвуют далеко не все регионы страны - в текущем году всего 34, а в ЦФО - всего 5.

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