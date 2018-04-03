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03.04.2018 12:20 Пик паводка в Туле придется на 8-10 апреля "Вести-Тула"





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Под угрозой затопления до 76 домов в частном секторе в Туле, в деревне Нижние Присады и селе Дедилове Киреевского района. Еще 55 населенных пунктов могут быть отрезаны из-за подтопления низководных мостов.



Чтобы обеспечить безопасность жителей, в опасных зонах сосредоточено более 1300 единиц техники, 5 беспилотных летательных аппаратов, 85 плавсредств.





Тульские спасатели готовятся к весеннему паводку. По последним данным, его пик придется на 8-10 апреля.Под угрозой затопления до 76 домов в частном секторе в Туле, в деревне Нижние Присады и селе Дедилове Киреевского района. Еще 55 населенных пунктов могут быть отрезаны из-за подтопления низководных мостов.Чтобы обеспечить безопасность жителей, в опасных зонах сосредоточено более 1300 единиц техники, 5 беспилотных летательных аппаратов, 85 плавсредств.

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