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03.04.2018 12:14 «Ясная Поляна» готовится к летнему сезону "Вести-Тула"





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Это позволяет обеспечить сохранность мемориальной обстановки дома. В указанный период экскурсии в музее-заповеднике будут проходить по маршруту «Заповедник - Флигель Кузминских».





С сегодняшнего дня и по 8 апреля дом Толстого будет закрыт для посетителей в связи с профилактическими работами, которые проводятся дважды в год.Это позволяет обеспечить сохранность мемориальной обстановки дома. В указанный период экскурсии в музее-заповеднике будут проходить по маршруту «Заповедник - Флигель Кузминских».

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