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НОВОСТИ | Общество



03.04.2018 12:01 В тульском многоквартирном доме появилась мини-библиотека
Елена Панова



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Три чемодана богатства. Духовного. Всего полсотни книг. Детская литература, детективы, современные авторы и классика. Подарок от Российского книжного союза. Дом по проспекту Ленина 67 в прошлом году получил статус образцового. За это книги и вручили.

«Это такая домашняя, хорошая библиотека. У нас такой традиции не было. Рад, что этот проект мы сможем реализовать. Отмечать мы будем лучшие многоквартирные дома», - говорит президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Вот в этом, на первый взгляд неприглядном помещении, сделают библиотечный абонемент. Пристройку когда-то незаконно возвел магазин. Но собственники свою территорию отвоевали. Впрочем, также в доме 67 привыкли бороться за каждую пядь дворовой земли. Год назад восстановили советской фонтан постройки 1930-х годов. С началом тепла его запустят. Здесь берегут и каштаны, высаженные в послевоенном 1946-ом. Председатель совета дома помнит, как это было.

Кстати говоря, мини-библиотека, оказывается, не такое уж и новшество. «Все это существовало и раньше. На первом этаже была комната школьника. В ней, среди прочего, была и библиотека», - рассказывает председатель домового комитета Вадим Хмельников.

Дом №67 на улице Ленина – один из немногих, где еще ощутима атмосфера старой Тулы. Вадим Хмельников родился здесь и знает всю историю родного дома. Новость о создании библиотеки жильцы восприняли как вполне ожидаемую. Фонды библиотеки пополнять планируют. Кое-кто уже готов отдать ставшую ненужной литературу. Или даже приобрести на собственные средства.














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