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НОВОСТИ | Общество



03.04.2018 11:46 Более 1500 жителей региона отправятся этой весной в армию
Алексей Еремин



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Георгий Чокорая ещё сидит за школьной партой, но уже завтра хочет погрузиться в армейские будни. Дело за медкомиссией – есть вопросы по зрению. «Армия воспитывает характер, волю. Я за службу в армии обеими руками», - говорит Георгий.

Казармы и флотские кубрики в этот призыв должны пополнить более полутора тысяч молодых людей из Тульской области. Большинство из них будут нести службу в Западном военном округе, 90 человек в Южном, 10 в Тихоокеанском флоте, 32 человека отправятся на Северный флот. Альтернативную службу, которая не пользуется популярность в нашем регионе, пройдут 2 человека.
Как рассказал военный комиссар Тульской области Александр Сафронов, «…министерство обороны проводит целый комплекс мероприятий для того, чтобы служба в рядах вооруженных сил была более комфортной».

Николай Колганов, инженер - попал в Научно-производственную роту, а вместе с ним и ещё 19 призывников, тех, кто уже работает на оборонных предприятиях города-героя. «В течение года с понедельника по четверг мы будем работать на предприятии, а в конце рабочего дня уезжать в казармы. По пятницам, субботам и воскресеньям будет строевая подготовка», - говорит Николай.

Ежегодно от службы в армии уклоняются от 10 до 15 человек. Однозначного мнения у призывников о необходимости армейской службы сегодня, похоже, не существует. Никита Зайчиков к службе годен, но топтать плац у молодого человека, похоже, желания нет. Его цель учёба и карьера. По его словам «…служба в армии – это потеря года. За это время можно много чего успеть сделать». Кто-то вспоминает и про религиозные убеждения.

Призыву по прежнему подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие прав на отсрочки. Менять 12 месячный срок службы так же никто не собирается, чего не скажешь о правилах солдатской жизни. Сейчас они гораздо мягче, чем, например, пять-шесть лет назад.
















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