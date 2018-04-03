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|03.04.2018 11:26 Деятельность двух крупных кинотеатров Тулы может быть приостановлена
|Виталий Моторин
«По нормам расстояние от дымового извещателя до вентиляционного отверстия должно быть один метр», - говорит сотрудник МЧС, инспектирующий один из торговых центров Тулы. Мелочь, а неприятно.
Такое внимание к нюансам кому-то может показаться чрезмерным, но это если не знать смысла, заложенного в пожарные нормы. В данном случае у нас извещатель находится вблизи кондиционера. Тем самым концентрация дыма будет не достаточной для сработки дымового извещаетля. То есть даже если он исправен, он может не сработать.
А на дверях, ведущих на лестницы, оказывается жизненно важен обычный доводчик. Он необходим для того, чтобы дверь без участия человека закрывалась, и дым не проникал с этажа на лестничную клетку.
Все это кадры проверки ТРЦ «Тройка», что в Центральном переулке Тулы. Здание в полном смысле слова многофункциональное. Спортивный зал, офисы, торговые площади и бары. Нарушения мелкие и крупные, как и в подавляющем большинстве проверяемых зданий, есть. Шкафчики для переодевания из щитовой, к примеру, придется убрать. «Будут сделаны жесткие выводы. Виновные будут наказаны. С арендаторами, которые не будут выполнять требования противопожарной безопасности, будем расторгать договоры», - говорит собственник здания ТРЦ «Тройка» Сергей Фролов.
Отреагировать и исправить выявленные нарушения в срочном порядке придется и владельцам других торговых точек. Прокуратура региона за неделю вынесла более полусотни представлений, возбудила свыше трех десятков дел об административных правонарушениях и самое главное передала пять исков в суд с требованием приостановить деятельность некоторых организаций. В их число попали «Тульский универмаг», а также кинотеатры «СинемаПарк» в «Макси» и «Киносити», в «Гостином дворе». Соответствующая информация размещена на официальном сайте надзорного ведомства.
По поручению главного прокурора Тульской области все торговые центры региона должны быть проверены до 6 апреля. Тогда же и станет понятно какие из них останутся работать, а какие из-за выявленных нарушений, временно, а может и нет, будут закрыты.
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