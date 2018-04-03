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03.04.2018 11:26 Деятельность двух крупных кинотеатров Тулы может быть приостановлена Виталий Моторин





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Такое внимание к нюансам кому-то может показаться чрезмерным, но это если не знать смысла, заложенного в пожарные нормы. В данном случае у нас извещатель находится вблизи кондиционера. Тем самым концентрация дыма будет не достаточной для сработки дымового извещаетля. То есть даже если он исправен, он может не сработать.



А на дверях, ведущих на лестницы, оказывается жизненно важен обычный доводчик. Он необходим для того, чтобы дверь без участия человека закрывалась, и дым не проникал с этажа на лестничную клетку.



Все это кадры проверки ТРЦ «Тройка», что в Центральном переулке Тулы. Здание в полном смысле слова многофункциональное. Спортивный зал, офисы, торговые площади и бары. Нарушения мелкие и крупные, как и в подавляющем большинстве проверяемых зданий, есть. Шкафчики для переодевания из щитовой, к примеру, придется убрать. «Будут сделаны жесткие выводы. Виновные будут наказаны. С арендаторами, которые не будут выполнять требования противопожарной безопасности, будем расторгать договоры», - говорит собственник здания ТРЦ «Тройка» Сергей Фролов.



Отреагировать и исправить выявленные нарушения в срочном порядке придется и владельцам других торговых точек. Прокуратура региона за неделю вынесла более полусотни представлений, возбудила свыше трех десятков дел об административных правонарушениях и самое главное передала пять исков в суд с требованием приостановить деятельность некоторых организаций. В их число попали «Тульский универмаг», а также кинотеатры «СинемаПарк» в «Макси» и «Киносити», в «Гостином дворе». Соответствующая информация размещена на официальном сайте надзорного ведомства.



По поручению главного прокурора Тульской области все торговые центры региона должны быть проверены до 6 апреля. Тогда же и станет понятно какие из них останутся работать, а какие из-за выявленных нарушений, временно, а может и нет, будут закрыты.





«По нормам расстояние от дымового извещателя до вентиляционного отверстия должно быть один метр», - говорит сотрудник МЧС, инспектирующий один из торговых центров Тулы. Мелочь, а неприятно.Такое внимание к нюансам кому-то может показаться чрезмерным, но это если не знать смысла, заложенного в пожарные нормы. В данном случае у нас извещатель находится вблизи кондиционера. Тем самым концентрация дыма будет не достаточной для сработки дымового извещаетля. То есть даже если он исправен, он может не сработать.А на дверях, ведущих на лестницы, оказывается жизненно важен обычный доводчик. Он необходим для того, чтобы дверь без участия человека закрывалась, и дым не проникал с этажа на лестничную клетку.Все это кадры проверки ТРЦ «Тройка», что в Центральном переулке Тулы. Здание в полном смысле слова многофункциональное. Спортивный зал, офисы, торговые площади и бары. Нарушения мелкие и крупные, как и в подавляющем большинстве проверяемых зданий, есть. Шкафчики для переодевания из щитовой, к примеру, придется убрать. «Будут сделаны жесткие выводы. Виновные будут наказаны. С арендаторами, которые не будут выполнять требования противопожарной безопасности, будем расторгать договоры», - говорит собственник здания ТРЦ «Тройка» Сергей Фролов.Отреагировать и исправить выявленные нарушения в срочном порядке придется и владельцам других торговых точек. Прокуратура региона за неделю вынесла более полусотни представлений, возбудила свыше трех десятков дел об административных правонарушениях и самое главное передала пять исков в суд с требованием приостановить деятельность некоторых организаций. В их число попали «Тульский универмаг», а также кинотеатры «СинемаПарк» в «Макси» и «Киносити», в «Гостином дворе». Соответствующая информация размещена на официальном сайте надзорного ведомства.По поручению главного прокурора Тульской области все торговые центры региона должны быть проверены до 6 апреля. Тогда же и станет понятно какие из них останутся работать, а какие из-за выявленных нарушений, временно, а может и нет, будут закрыты.











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