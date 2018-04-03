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03.04.2018 10:59 В центре Тулы строители обнаружили старинные захоронения Анастасия Октябрьская





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По предварительной информации обнаружено уже более 30 гробов, а так же склеп из красного кирпича. Объяснение всем эти находкам простое – здесь на Крестовоздвиженской площади располагалось церковь, а рядом с ней - городское кладбище XVIII века.



Что происходит по ту сторону забора в самом центре Тулы? Это волнует сейчас практически каждого горожанина. Особо любопытные накануне смогли снять на телефоны очередные археологические находки: человеческие останки.По предварительной информации обнаружено уже более 30 гробов, а так же склеп из красного кирпича. Объяснение всем эти находкам простое – здесь на Крестовоздвиженской площади располагалось церковь, а рядом с ней - городское кладбище XVIII века.









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