НОВОСТИ | Общество







02.04.2018 19:36 В Тульской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен 46,4% "Вести-Тула"





| фото |



Эксперты Роспотребнадзора делают положительные прогнозы. По словам главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольги Гороховой, «…пока заболеваемость имеет тенденцию к снижению. То есть по выходным мы ниже предыдущей недели на 22 %. Это говорит о том, что все-таки наметилась тенденция к снижению заболеваемости».



Почти 13 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Тульской области с 26 марта по 1 апреля. Это ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 7%. Количество обратившихся с гриппом и ОРВИ опустилось ниже эпидемического порога среди детей 7-14 лет на 20%. Однако среди остальных возрастных групп порог по-прежнему превышен на 46%, поэтому не стоит забывать о мерах профилактики.Эксперты Роспотребнадзора делают положительные прогнозы. По словам главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольги Гороховой, «…пока заболеваемость имеет тенденцию к снижению. То есть по выходным мы ниже предыдущей недели на 22 %. Это говорит о том, что все-таки наметилась тенденция к снижению заболеваемости».











Читать @gtrktula

















