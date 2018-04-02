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02.04.2018 19:25 Жители региона задолжали за газ 107 млн. рублей "Вести-Тула"





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Поставщику достаточно направить должнику лишь одно уведомление. Чтобы не остаться без голубого топлива сразу после окончания отопительного сезона, поставщик газа рекомендует должникам в кратчайший срок добровольно оплатить задолженность.





107 млн. рублей задолжали за газ жители региона, проживающие в домах и квартирах с местной системой отопления. В связи с отопительным сезоном подача газа в такие дома и квартиры пока не прекращалась. Однако, в соответствии с законодательством для прекращения подачи газа решения суда не требуется.Поставщику достаточно направить должнику лишь одно уведомление. Чтобы не остаться без голубого топлива сразу после окончания отопительного сезона, поставщик газа рекомендует должникам в кратчайший срок добровольно оплатить задолженность.

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