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НОВОСТИ | Общество



02.04.2018 19:25 Жители региона задолжали за газ 107 млн. рублей
"Вести-Тула"



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107 млн. рублей задолжали за газ жители региона, проживающие в домах и квартирах с местной системой отопления. В связи с отопительным сезоном подача газа в такие дома и квартиры пока не прекращалась. Однако, в соответствии с законодательством для прекращения подачи газа решения суда не требуется.

Поставщику достаточно направить должнику лишь одно уведомление. Чтобы не остаться без голубого топлива сразу после окончания отопительного сезона, поставщик газа рекомендует должникам в кратчайший срок добровольно оплатить задолженность.
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