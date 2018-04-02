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02.04.2018 18:47 В Туле завершились юношеские состязания Кубка Европы по дзюдо Алексей Ерёмин





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В соревнованиях принимают участие свыше трехсот спортсменов из почти двадцати стран: Аргентины, Армении, Австралии, Бельгии, Беларуси, Кипра, Чехии, Монголии, Словакии, Эстонии, России и многих других.



Тульский Кубок Европы наряду с аналогичными состязаниями в Италии, Испании, Германии, Португалии является отборочным стартом для формирования юношеских сборных европейских стран. Главный стартом для атлетов этой возрастной группы в Европе станет летнее континентальное первенство в Боснии и Герцеговине, а в мире – третья юношеская Олимпиада в Аргентине.



Первый турнир в Туле в апреле 2017 года собрал на своих татами свыше 300 атлетов из шестнадцати стран.



Состязания Кубка Европы по дзюдо на территории Тульской области планируется проводить до 2020 года, так что соревнование ещё не раз вернётся на нашу землю.



На стыке двух весенних месяцев в Туле проходят состязания Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Город оружейников, принявший в прошлом году у Твери эстафету проведения юношеских соревнований, организовал турнир в манеже стадиона «Арсенал».В соревнованиях принимают участие свыше трехсот спортсменов из почти двадцати стран: Аргентины, Армении, Австралии, Бельгии, Беларуси, Кипра, Чехии, Монголии, Словакии, Эстонии, России и многих других.Тульский Кубок Европы наряду с аналогичными состязаниями в Италии, Испании, Германии, Португалии является отборочным стартом для формирования юношеских сборных европейских стран. Главный стартом для атлетов этой возрастной группы в Европе станет летнее континентальное первенство в Боснии и Герцеговине, а в мире – третья юношеская Олимпиада в Аргентине.Первый турнир в Туле в апреле 2017 года собрал на своих татами свыше 300 атлетов из шестнадцати стран.Состязания Кубка Европы по дзюдо на территории Тульской области планируется проводить до 2020 года, так что соревнование ещё не раз вернётся на нашу землю.





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