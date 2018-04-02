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02.04.2018 18:23 В Туле кондитеры сошлись в битве десертов Анастасия Октябрьская





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Всего на суд компетентного жюри им нужно представить три десерта каждого по две порции – из шоколада, глазури или любого вида теста – весом от 100 до 150 граммов.



В этом году на кулинарное поле битвы в этом году вышли пять кондитеров со стажем работы не менее трёх лет, это обязательное условие. Ещё один участник заявлен вне конкурса – это студент техникума технологий пищевых производств.



Этим кондитерам под силу любые кулинарные эксперименты и подвиги. В умелых руках участников Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший кондитер» обычные ингредиенты превращаются в изысканные десерты. Их рецепты участники выбирают сами.Всего на суд компетентного жюри им нужно представить три десерта каждого по две порции – из шоколада, глазури или любого вида теста – весом от 100 до 150 граммов.В этом году на кулинарное поле битвы в этом году вышли пять кондитеров со стажем работы не менее трёх лет, это обязательное условие. Ещё один участник заявлен вне конкурса – это студент техникума технологий пищевых производств.





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