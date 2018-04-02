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02.04.2018 17:33 Прокуратура требует приостановить работу пяти тульских торговых центров Вести-Тула





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Сегодня же проверяющие из областного МЧС и прокуратуры региона нагрянули в торгово-развлекательный комплекс «Тройка» в Центральном переулке Тулы. Тщательно были обследованы все четыре этажа этого здания, включая фитнес-клуб, кальянную, офисные помещения, торговые площади и лестничные пролёты. Нарушения, как и практически во всех проверенных ранее центрах, были.



«По нормам расстояние от дымового извещателя до вентиляционного отверстия должно быть один метр. Здесь извещатель находится вблизи кондиционера, то есть концентрация дыма будет недостаточной для сработки дымового извещателя, даже если он и исправен», - рассказал сотрудник УМЧС России по Тульской области.



«Доводчик необходим, чтобы дверь без участия человека закрывалась и дым не проникал с этажа на лестничную клетку, чтобы эвакуация проходила спокойно, а здесь доводчик сломан», - показал другой сотрудник.



Предприниматель, собственник здания ТРЦ «Тройка» Сергей Фролов

Сообщил, что «будут жестко сделаны выводы, люди будут наказаны. С арендаторами, которые не будут выполнять требования противопожарной безопасности, будем расторгать договоры».



Какие ещё торговые центры оказались под угрозой закрытия, расскажем в нашем вечернем выпуске в 20.45.



Прокуратура региона обратилась в суд с требованиями полностью или частично приостановить деятельность пяти торгово-развлекательных центров. В их число, как сообщается на официальном сайте ведомства, попали кинотеатры «Синема Парк», что в торговом центре «Макси», и «Киносити» в «Гостином дворе».Сегодня же проверяющие из областного МЧС и прокуратуры региона нагрянули в торгово-развлекательный комплекс «Тройка» в Центральном переулке Тулы. Тщательно были обследованы все четыре этажа этого здания, включая фитнес-клуб, кальянную, офисные помещения, торговые площади и лестничные пролёты. Нарушения, как и практически во всех проверенных ранее центрах, были.«По нормам расстояние от дымового извещателя до вентиляционного отверстия должно быть один метр. Здесь извещатель находится вблизи кондиционера, то есть концентрация дыма будет недостаточной для сработки дымового извещателя, даже если он и исправен», - рассказал сотрудник УМЧС России по Тульской области.«Доводчик необходим, чтобы дверь без участия человека закрывалась и дым не проникал с этажа на лестничную клетку, чтобы эвакуация проходила спокойно, а здесь доводчик сломан», - показал другой сотрудник.Предприниматель, собственник здания ТРЦ «Тройка» Сергей ФроловСообщил, что «будут жестко сделаны выводы, люди будут наказаны. С арендаторами, которые не будут выполнять требования противопожарной безопасности, будем расторгать договоры».Какие ещё торговые центры оказались под угрозой закрытия, расскажем в нашем вечернем выпуске в 20.45.





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