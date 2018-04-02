НОВОСТИ | Общество







02.04.2018 16:45 У православных началась Страстная неделя Вести-Тула





| фото |



Как рассказал настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Вячеслав Ковалевский, «мы вспоминаем последние дни, последние минуты жизни нашего Спасителя. Мы сопереживаем вместе с церковью. Каждый день служится литургия, службы более продолжительны. Я бы порекомендовал посетить в эти дни храм, стать соучастником. Ведь в церкви праздник – это не просто отражение какого-то события, это соучастие».



Сегодня у православных начинается Страстная неделя - главная неделя года в жизни каждого христианина, посвященная воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, его страданиям на кресте, смерти и погребению. Сегодня и во все дни недели верующими соблюдается особенно строгий пост.Как рассказал настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Вячеслав Ковалевский, «мы вспоминаем последние дни, последние минуты жизни нашего Спасителя. Мы сопереживаем вместе с церковью. Каждый день служится литургия, службы более продолжительны. Я бы порекомендовал посетить в эти дни храм, стать соучастником. Ведь в церкви праздник – это не просто отражение какого-то события, это соучастие».





Читать @gtrktula

















