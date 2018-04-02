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02.04.2018 16:17 О работе тульских волонтёров узнали в Москве Мария Кузнецова





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Молодых волонтёров можно встретить на социально значимых фестивалях и форумах. Например, в мае 2017 года область приняла Всероссийский фестиваль «Студенческая весна». Работу фестиваля координировали 400 тульских волонтёров. По словам руководителя ресурсного центра по развитию добровольчества в Тульской области Екатерины Басовой, «самое главное – участие в крупных мероприятиях, показ своих возможностей».



В Тульской области зарегистрировано 1600 добровольцев, и это только официальная статистика. Они сдают кровь, навещают тех, кому нужна помощь, высаживают деревья и так далее. Опытом нашего региона на Совете законодателей ЦФО поделился председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. В области разработана нормативная база по поддержке волонтёрского движения. Как подчеркнул спикер, чему не место в добровольчестве – так это бюрократии. «На самом деле, не создавать преграды законодательством, а его адаптировать к регионам, искать пути решения. У нас есть такой интеллектуальный потенциал и активность граждан», – отметил Харитонов.



Это первое заседание Совета, которое провел новый полпред Алексей Гордеев. Будучи аграрием, он тут же вспомнил примеры волонтёрства на селе: «Молодые граждане берутся наводить порядок

и даже решают такие вопросы как противопожарная безопасность, многие другие. У нас большинство областей территориально больших, с сельскими районами. Я бы предложил такой опыт друг у друга изучить и позаимствовать».



Федеральный закон о волонтёрстве вступает в силу 1 мая. Все регионы ЦФО должны привести в соответствие свою законодательную базу. Сергей Харитонов предложил коллегам подключиться к реализации Стандарта поддержки добровольчества.



«Очень важно, чтобы своими чиновническими действиями мы не превратили это в кампанию. Милосердие, добровольчество ближе к нашим российским традициям», - сказал Харитонов.



А в Тульской области добровольцы вдохновляются ещё и примерами великих земляков. В сентябре исполнится 190 лет со дня рождения Льва Толстого. Молодёжный парламент при областной Думе запустил Интернет-проект. Участники выкладывают в соцсетях фотографии, которые рассказывают о хороших делах и поступках, и по цепочке передают эстафету. Ведь как говорил Лев Толстой: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его».



Собрать макулатуру, а потом посадить деревья - эту акцию обсуждают волонтеры в ресурсном центре, своего рода штабе по развитию добровольчества в области. Здесь волонтеров регистрируют и находят дело по душе. Анис Муратов - волонтер со стажем. «Затянуло, уже четвёртый год. Самое главное – помощь людям, общение», - рассказывает парень.Молодых волонтёров можно встретить на социально значимых фестивалях и форумах. Например, в мае 2017 года область приняла Всероссийский фестиваль «Студенческая весна». Работу фестиваля координировали 400 тульских волонтёров. По словам руководителя ресурсного центра по развитию добровольчества в Тульской области Екатерины Басовой, «самое главное – участие в крупных мероприятиях, показ своих возможностей».В Тульской области зарегистрировано 1600 добровольцев, и это только официальная статистика. Они сдают кровь, навещают тех, кому нужна помощь, высаживают деревья и так далее. Опытом нашего региона на Совете законодателей ЦФО поделился председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. В области разработана нормативная база по поддержке волонтёрского движения. Как подчеркнул спикер, чему не место в добровольчестве – так это бюрократии. «На самом деле, не создавать преграды законодательством, а его адаптировать к регионам, искать пути решения. У нас есть такой интеллектуальный потенциал и активность граждан», – отметил Харитонов.Это первое заседание Совета, которое провел новый полпред Алексей Гордеев. Будучи аграрием, он тут же вспомнил примеры волонтёрства на селе: «Молодые граждане берутся наводить порядоки даже решают такие вопросы как противопожарная безопасность, многие другие. У нас большинство областей территориально больших, с сельскими районами. Я бы предложил такой опыт друг у друга изучить и позаимствовать».Федеральный закон о волонтёрстве вступает в силу 1 мая. Все регионы ЦФО должны привести в соответствие свою законодательную базу. Сергей Харитонов предложил коллегам подключиться к реализации Стандарта поддержки добровольчества.«Очень важно, чтобы своими чиновническими действиями мы не превратили это в кампанию. Милосердие, добровольчество ближе к нашим российским традициям», - сказал Харитонов.А в Тульской области добровольцы вдохновляются ещё и примерами великих земляков. В сентябре исполнится 190 лет со дня рождения Льва Толстого. Молодёжный парламент при областной Думе запустил Интернет-проект. Участники выкладывают в соцсетях фотографии, которые рассказывают о хороших делах и поступках, и по цепочке передают эстафету. Ведь как говорил Лев Толстой: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его».





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