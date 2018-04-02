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02.04.2018 15:54 После проигрыша столичному «Динаму» тульский «Арсенал» остался на седьмой строчке Вести-Тула





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На 71-й минуте после подачи углового отличился Владимир Рыков, а ещё через две минуты после штрафного ворота Михаила Левашова поразил Фёдор Черных. На 81-й минуте наш вратарь отразил пенальти, который пробивал Кирилл Панченко. В турнирной таблице «Арсенал» остался на седьмой строчке. 7 апреля в Тулу приедет «Уфа».



Футболисты «Арсенала» уступили 1:2 московскому «Динамо» в выездном матче 24-го тура чемпионата РФПЛ. Все главные события в этом поединке произошли после перерыва. На 53-й минуте «Арсенал» после передачи Кирилла Комбарова вперёд вывел Артём Дзюба, однако удержать победу тулякам не удалось.На 71-й минуте после подачи углового отличился Владимир Рыков, а ещё через две минуты после штрафного ворота Михаила Левашова поразил Фёдор Черных. На 81-й минуте наш вратарь отразил пенальти, который пробивал Кирилл Панченко. В турнирной таблице «Арсенал» остался на седьмой строчке. 7 апреля в Тулу приедет «Уфа».





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