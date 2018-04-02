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НОВОСТИ | Общество



02.04.2018 15:27 Акция «Синий шар» напомнит тулякам о проблеме аутизма
Вести-Тула

Акция «Синий шар» напомнит тулякам о проблеме аутизма

| фото |
Сегодня, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, на площади Ленина в Туле с 16 до 18 часов будет проходить уже в пятый раз акция «Синий шар». В программе - раздача информационных буклетов, синих шаров с символом аутизма, а также уличный концерт тульских музыкантов.

По статистике, расстройства аутистического спектра встречаются у одного из 68 детей в мире, тогда как еще три года назад соотношение было 1 к 88. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%. Как помочь таким детям и их семьям? Относиться с пониманием к нестандартному поведению, создавать условия, способствующие их адаптации в обществе. В нашем регионе такую помощь оказывают в общественной организации «Маленькая страна – Мы есть!».

Как рассказала педагог-дефектолог Анастасия Еремина, «аутизм – это не болезнь, а особенность развития. Успешный опыт зарубежных и российских коллег показывает, что дети, которые своевременно получают помощь, становятся полноценными членами общества».
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