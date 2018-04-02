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02.04.2018 17:02 На Едином портале госуслуг туляки теперь могут одним платежом погасить сразу несколько штрафов Вести-Тула





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Для этого пользователям нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля или водителя и выбрать пункты для оплаты.

Платеж производится с помощью банковской карты – достаточно ввести ее данные в специальную форму или выбрать уже сохраненные в системе реквизиты. Для подтверждения оплаты потребуется ввести одноразовый код, полученный от банка-эмитента по смс. Платеж отобразится в личном кабинете пользователя.

При оплате одним платежом штрафов ГИБДД и штрафов за нарушение правил парковки через сайт Госуслуг в течение 20 дней с момента их начисления скидка 50% сохраняется. А штрафы за неоплаченную парковку погашаются в полном размере.

Сервис «Мультиоплата» реализован в рамках пилотного проекта по развитию функциональности Единого портала госуслуг и стартовал в декабре 2017 года в разделе погашения налоговых начислений.

Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком»:

«Мультиоплата» как минимум в два раза экономит время пользователей. За первые три с половиной месяца работы сервиса было совершено более 870 тысяч мультиплатежей на общую сумму почти 2,4 млрд. рублей. Основываясь на этой статистике, можно прогнозировать рост популярности сервиса среди пользователей».

В ближайшее время через сервис «Мультиоплата» жители Тульской области смогут оплачивать задолженности, переданные для взыскания в Федеральную службу судебных приставов. Во втором квартале 2018 года сервис станет доступен и в мобильном приложении «Госуслуги».

Государственным заказчиком сервиса является Минкомсвязь России. Разработку и внедрение новой функциональности осуществила компания РТЛабс по заказу «Ростелекома», единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры Электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017г.



На Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) теперь можно одной операцией оплатить сразу несколько штрафов ГИБДД, а также погасить штрафы за нарушения правил парковки .Для этого пользователям нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля или водителя и выбрать пункты для оплаты.Платеж производится с помощью банковской карты – достаточно ввести ее данные в специальную форму или выбрать уже сохраненные в системе реквизиты. Для подтверждения оплаты потребуется ввести одноразовый код, полученный от банка-эмитента по смс. Платеж отобразится в личном кабинете пользователя.При оплате одним платежом штрафов ГИБДД и штрафов за нарушение правил парковки через сайт Госуслуг в течение 20 дней с момента их начисления скидка 50% сохраняется. А штрафы за неоплаченную парковку погашаются в полном размере.Сервис «Мультиоплата» реализован в рамках пилотного проекта по развитию функциональности Единого портала госуслуг и стартовал в декабре 2017 года в разделе погашения налоговых начислений.Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком»:«Мультиоплата» как минимум в два раза экономит время пользователей. За первые три с половиной месяца работы сервиса было совершено более 870 тысяч мультиплатежей на общую сумму почти 2,4 млрд. рублей. Основываясь на этой статистике, можно прогнозировать рост популярности сервиса среди пользователей».В ближайшее время через сервис «Мультиоплата» жители Тульской области смогут оплачивать задолженности, переданные для взыскания в Федеральную службу судебных приставов. Во втором квартале 2018 года сервис станет доступен и в мобильном приложении «Госуслуги».Государственным заказчиком сервиса является Минкомсвязь России. Разработку и внедрение новой функциональности осуществила компания РТЛабс по заказу «Ростелекома», единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры Электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017г.

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