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НОВОСТИ | Общество



02.04.2018 17:02 На Едином портале госуслуг туляки теперь могут одним платежом погасить сразу несколько штрафов
Вести-Тула

На Едином портале госуслуг туляки теперь могут одним платежом погасить сразу несколько штрафов

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На Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) теперь можно одной операцией оплатить сразу несколько штрафов ГИБДД, а также погасить штрафы за нарушения правил парковки .
Для этого пользователям нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля или водителя и выбрать пункты для оплаты.
Платеж производится с помощью банковской карты – достаточно ввести ее данные в специальную форму или выбрать уже сохраненные в системе реквизиты. Для подтверждения оплаты потребуется ввести одноразовый код, полученный от банка-эмитента по смс. Платеж отобразится в личном кабинете пользователя.
При оплате одним платежом штрафов ГИБДД и штрафов за нарушение правил парковки через сайт Госуслуг в течение 20 дней с момента их начисления скидка 50% сохраняется. А штрафы за неоплаченную парковку погашаются в полном размере.
Сервис «Мультиоплата» реализован в рамках пилотного проекта по развитию функциональности Единого портала госуслуг и стартовал в декабре 2017 года в разделе погашения налоговых начислений.
Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком»:
«Мультиоплата» как минимум в два раза экономит время пользователей. За первые три с половиной месяца работы сервиса было совершено более 870 тысяч мультиплатежей на общую сумму почти 2,4 млрд. рублей. Основываясь на этой статистике, можно прогнозировать рост популярности сервиса среди пользователей».
В ближайшее время через сервис «Мультиоплата» жители Тульской области смогут оплачивать задолженности, переданные для взыскания в Федеральную службу судебных приставов. Во втором квартале 2018 года сервис станет доступен и в мобильном приложении «Госуслуги».
Государственным заказчиком сервиса является Минкомсвязь России. Разработку и внедрение новой функциональности осуществила компания РТЛабс по заказу «Ростелекома», единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры Электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017г.
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