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НОВОСТИ | Общество



02.04.2018 14:42 Около 50 населенных пунктов региона могут остаться без транспортного сообщения
"Вести-Тула"



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В десяти муниципальных образованиях области ожидается подтопление мостов, вследствие чего может нарушиться транспортное сообщение с полусотней населенных пунктов. Таков предварительный прогноз Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Кроме того, прогнозируется подтопление до 76 жилых домов частного сектора с населением до 148 человек в Туле и Киреевском районе.

Паводок стал сегодня одним из ключевых вопросов и на традиционной городской оперативке областной столицы. Ситуация в Туле находится на контроле. «Щекинское водохранилище осуществляет транзитный сброс. – Говорит начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы Николай Безруков. – Подтоплений не выявлено. Реки Тулица, Воронка и Упа в устье. Пик паводка ожидается в период с 8 по 10 апреля».

Начинается активная уборка города. «Спецавтохозяйство» переходит на усиленный режим работы и увеличивает количество уборочной техники на улицах города. Впереди субботники. Первый состоится уже 21 апреля. В настоящее время прорабатывается перечень объектов, нуждающихся в уборке на субботниках. Инвентарь, как и прежде, можно будет получить в территориальных управлениях или у жилищных компаний, закрепленных за территориями.

Евгений Авилов поручил начать активную уборку дорог и тротуаров, в том числе с обработкой моющими средствами, ликвидировать наледь на тротуарах, увеличить количество подметальной техники Броддсон, работающей на улицах города, до 8 единиц ежедневно, а также КДМ - до 20.
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