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02.04.2018 11:54 В Туле задержан мужчина, подозреваемый в краже автомобильных зеркал "Вести-Тула"





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Для задержания похитителя полицейские проводили оперативные мероприятия, организовывали засады, изучали записи камер видеонаблюдения и проверяли места сбыта зеркал, как в Тульской области, так и за пределами региона. В результате мужчину удалось задержать при совершении им очередной кражи в Советском округе города, сообщают сотрудники полиции.



Подозреваемый признался в содеянном. Имеются сведения, что он продавал похищенные зеркальные элементы по низкой цене, подавая объявления на специализированных интернет-сайтах в качестве жителя Московской области. По предварительным данным, мужчина причастен более чем к двум десяткам краж.





Полицейские задержали подозреваемого в кражах зеркальных элементов с дорогостоящих автомобилей. 30-летний неработающий мужчина выбирал транспортные средства, которые были припаркованы во дворах многоквартирных домов.Для задержания похитителя полицейские проводили оперативные мероприятия, организовывали засады, изучали записи камер видеонаблюдения и проверяли места сбыта зеркал, как в Тульской области, так и за пределами региона. В результате мужчину удалось задержать при совершении им очередной кражи в Советском округе города, сообщают сотрудники полиции.Подозреваемый признался в содеянном. Имеются сведения, что он продавал похищенные зеркальные элементы по низкой цене, подавая объявления на специализированных интернет-сайтах в качестве жителя Московской области. По предварительным данным, мужчина причастен более чем к двум десяткам краж.

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