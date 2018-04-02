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02.04.2018 11:40 Тульский музей приурочил к юбилею специальную акцию "Вести-Тула"





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В это время музейные хранители принимают от посетителей вещи, артефакты, сувениры, вышедшие из тренда, бытовые украшения, «отыгравшие своё, созданные до 70-х годов 20-го века и относящиеся к двум номинациям: «Кого люблю, того дарю». Это вещи с дарственными надписями и посвящениями, часы, фотографии и альбомы на память, поздравительные открытки, пластинки. И «Бесполезная красота»: нефункциональный бытовой антураж (статуэтки, коврики, дерюжки, салфетки, картины, картинки, чеканки и т.д.).



Проект финиширует 18 мая грандиозным праздником - с вручением ответных презентов, вечерним вояжем в родовую усадьбу Хомякова, с чаепитием, музицированием, кадрилью, играми на открытом воздухе, а также с историями из усадебной жизни.







Тульскому историко-архитектурному музею - 20-лет! Юбилей стал поводом для проведения акции «66 дней дарения», которая будет продолжаться по 17 мая.В это время музейные хранители принимают от посетителей вещи, артефакты, сувениры, вышедшие из тренда, бытовые украшения, «отыгравшие своё, созданные до 70-х годов 20-го века и относящиеся к двум номинациям: «Кого люблю, того дарю». Это вещи с дарственными надписями и посвящениями, часы, фотографии и альбомы на память, поздравительные открытки, пластинки. И «Бесполезная красота»: нефункциональный бытовой антураж (статуэтки, коврики, дерюжки, салфетки, картины, картинки, чеканки и т.д.).Проект финиширует 18 мая грандиозным праздником - с вручением ответных презентов, вечерним вояжем в родовую усадьбу Хомякова, с чаепитием, музицированием, кадрилью, играми на открытом воздухе, а также с историями из усадебной жизни.

Читать @gtrktula

















