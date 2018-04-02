|
|
|
|02.04.2018 11:40 Тульский музей приурочил к юбилею специальную акцию
|"Вести-Тула"
Тульскому историко-архитектурному музею - 20-лет! Юбилей стал поводом для проведения акции «66 дней дарения», которая будет продолжаться по 17 мая.
В это время музейные хранители принимают от посетителей вещи, артефакты, сувениры, вышедшие из тренда, бытовые украшения, «отыгравшие своё, созданные до 70-х годов 20-го века и относящиеся к двум номинациям: «Кого люблю, того дарю». Это вещи с дарственными надписями и посвящениями, часы, фотографии и альбомы на память, поздравительные открытки, пластинки. И «Бесполезная красота»: нефункциональный бытовой антураж (статуэтки, коврики, дерюжки, салфетки, картины, картинки, чеканки и т.д.).
Проект финиширует 18 мая грандиозным праздником - с вручением ответных презентов, вечерним вояжем в родовую усадьбу Хомякова, с чаепитием, музицированием, кадрилью, играми на открытом воздухе, а также с историями из усадебной жизни.
|
|