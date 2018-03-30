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30.03.2018 18:38 Авиастроительная корпорация может стать резидентом тульской «Композитной долины» "Вести-Тула"





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Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с президентом ПАО «Объединенная авиастроительная компания» (ОАК) Юрием Слюсарем. «Мы понимаем, что 20% оборонно-промышленного комплекса России сосредоточено в нашем регионе. – Отметил Алексей Дюмин. – Наш промышленные потенциал не этим не исчерпывается. У нас есть другие предприятия, которые могут сотрудничать с ОАК. Нам есть что предложить и сотрудничество уже налаживается».



По словам Юрия Слюсаря, «…возможности тульских предприятий в области машиностроения мы обязаны использовать. Амбициозные задачи, стоящие перед Авиастроительной корпорацией, предполагают максимально возможный поиск партнеров. Планируется наладить сотрудничество в области композитных материалов, металлургии, механической обработки, гальваники и т.д.».





Тульская «Композитная долина» привлекает резидентов. Одним из них может стать Авиастроительная корпорация, которая также планирует сотрудничать с химическими и машиностроительными предприятиями города-оружейников. На сегодняшний день корпорация заинтересована не только в приобретении изделий, которые будут выпускать в долине, но и во взаимодействии в научно-техническом направлении.Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с президентом ПАО «Объединенная авиастроительная компания» (ОАК) Юрием Слюсарем. «Мы понимаем, что 20% оборонно-промышленного комплекса России сосредоточено в нашем регионе. – Отметил Алексей Дюмин. – Наш промышленные потенциал не этим не исчерпывается. У нас есть другие предприятия, которые могут сотрудничать с ОАК. Нам есть что предложить и сотрудничество уже налаживается».По словам Юрия Слюсаря, «…возможности тульских предприятий в области машиностроения мы обязаны использовать. Амбициозные задачи, стоящие перед Авиастроительной корпорацией, предполагают максимально возможный поиск партнеров. Планируется наладить сотрудничество в области композитных материалов, металлургии, механической обработки, гальваники и т.д.».







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