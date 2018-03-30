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30.03.2018 17:37 Из 147 торговых и развлекательных центров региона проверено 88 "Вести-Тула"





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На сегодняшний день сотрудниками прокуратуры области в суды направлено 4 заявления, внесено 56 представлений об устранении нарушений закона, к административной ответственности привлечено 23 должностных лица.



Прокуратурой области открыта «горячая линия» для обращений граждан о грубых нарушениях законодательства пожарной безопасности, результаты проверок доведены до сведения общественности через СМИ, подчиненным прокурорам поставлена задача проанализировать пожарную безопасность на всех объектах с массовым пребыванием людей. Проверки продолжаются.





По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, из 147 торговых и развлекательных центров региона на сегодняшний день проверены 88. Лично прокурор области проинспектировал три таких объекта, с принятием конкретных мер реагирования.На сегодняшний день сотрудниками прокуратуры области в суды направлено 4 заявления, внесено 56 представлений об устранении нарушений закона, к административной ответственности привлечено 23 должностных лица.Прокуратурой области открыта «горячая линия» для обращений граждан о грубых нарушениях законодательства пожарной безопасности, результаты проверок доведены до сведения общественности через СМИ, подчиненным прокурорам поставлена задача проанализировать пожарную безопасность на всех объектах с массовым пребыванием людей. Проверки продолжаются.

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