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30.03.2018 16:57 В образцовых домах региона могут появиться мини-библиотеки "Вести-Тула"





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Накануне в Москве председатель местного домового совета получил набор книг из рук Президента Российского книжного союза Сергея Степашина. Соответствующий договор подписан между Фондом содействия реформированию ЖКХ и книжным союзом. Авторы идеи считают, что это будет способствовать развитию дружеских связей между жильцами и возвращению России определения самой читающей нации.



«Это такая домашняя, хорошая библиотека. У нас подобного не было и я рад, что этот проект будет реализован. – Говорит Сергей Степашин. – Конечно, обеспечить все многоквартирные дома такими библиотеками мы не сможем. Отмечать будем только лучшие дома, которые действительно этого заслужили».



В домах образцового содержания появятся мини-библиотеки. Одним из пионеров нововведения стал многоквартирный дом по адресу: проспект Ленина, 67.Накануне в Москве председатель местного домового совета получил набор книг из рук Президента Российского книжного союза Сергея Степашина. Соответствующий договор подписан между Фондом содействия реформированию ЖКХ и книжным союзом. Авторы идеи считают, что это будет способствовать развитию дружеских связей между жильцами и возвращению России определения самой читающей нации.«Это такая домашняя, хорошая библиотека. У нас подобного не было и я рад, что этот проект будет реализован. – Говорит Сергей Степашин. – Конечно, обеспечить все многоквартирные дома такими библиотеками мы не сможем. Отмечать будем только лучшие дома, которые действительно этого заслужили».









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