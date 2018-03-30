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НОВОСТИ | Общество



30.03.2018 16:40 В Рязани завершаются масштабные учения ВДВ
Алевтина Марченко



| фото |
Крылья разведки ВДВ – парашютная система «Арбалет». Она позволяет активно маневрировать. Десятки километров это не предел. Спецназовцы десантируются на место условных боевых действий с высоты полторы тысячи метров. Вслед за этим сбрасывают военную технику.

Боевые машины кажутся игрушечными на фоне бескрайнего неба. «Игрушки» весом в несколько тонн приземляются с высоты 800 метров. И вот появляются основные силы. Их прикрывают с воздуха истребители Су и вертолеты Ми-24. По замыслу, десантники высаживаются в тыл врага, а затем переходят в наступление с двух фронтов.

Бойцы перешли в атаку в районе деревни Житово. Это одна из двух площадок, где сегодня проходили учения. В маневрах было задействовано около тысячи военнослужащих, в том числе Тульского подразделения ВДВ.

«Мы вырабатываем новые формы и способы действия войск по выполнению различного рода задач. Как в населенных пунктах, так и в не населенных пунктах», - говорит начальник штаба первый заместитель командующего ВДВ Николай Игнатов

Десантники группами направляются к цели. Открывают огонь по противнику. Спустя несколько минут перестрелки, исход становится ясен. Атака завершилась успешно. Бойцы прошли около 300 километров. Марш-бросок входит в план учений. Начальник штаба подвел промежуточные итоги учений. По словам Романа Юакаева, «…личный состав действовал уверено, захватил объекты противника. Считаю, что дивизия с поставленной задачей справляется».

30 марта - заключительный этап учений на стрельбищах в Сельцах и Дубровичах. Стрелять будут как в светлое время суток, так и ночью. Учения должны быть приближены к реальности, считают в министре обороны, и учитывать опыт боевых действий в Сирии.















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