НОВОСТИ | Общество







30.03.2018 16:14 На тульских улицах появится новая коммунальная техника "Вести-Тула"





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Всего таких комплексов теперь восемь. Они снабжены двумя боковыми щетками, которые позволяют сгребать пыль и смёт и направлять их непосредственно в самосвал, к которому монтируется прицепное устройство.



Процесс уборки осуществляется с увлажнением территорий. Выход данной техники будет осуществляться при установлении устойчивой плюсовой температуры в ночное время.







Для уборки городских улиц в Туле приобретены два новых комплекса Broddson. Это устройство предназначено для влажной уборки городских улиц от пыли.Всего таких комплексов теперь восемь. Они снабжены двумя боковыми щетками, которые позволяют сгребать пыль и смёт и направлять их непосредственно в самосвал, к которому монтируется прицепное устройство.Процесс уборки осуществляется с увлажнением территорий. Выход данной техники будет осуществляться при установлении устойчивой плюсовой температуры в ночное время.

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