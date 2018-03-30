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НОВОСТИ | Общество



30.03.2018 15:56 В ТЦ «Континент» проверяющие не смогли добраться до эвакуационного выхода
"Вести-Тула"



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От пола и до потолка заставленные коробками аварийные выходы, стопкой сложенные стеклопакеты, банки с краской, оставшиеся от ремонта. В торговом центре «Континент» прокуроры так и не смогли добраться до эвакуационного выхода, как не смогли бы этого сделать и посетители в случае пожара. Планов эвакуации на стенах не нашлось, зато обнаружились особенно опасные материалы, которые при пожаре выделяют ядовитые вещества.

Теперь надзорные органы обобщат все найденные нарушения и в течение ближайшего времени примут меры. Шансов оставить все как есть и беспечно продолжить работу теперь у владельцев торгового центра немного. «Будут истребованы все документы. После этого будем принимать меры прокурорского реагирования. Это как минимум представление, а как максимум - исковое заявление в суд для приостановления деятельности», - говорит заместитель прокурора Тульской области Евгения Спасская.





















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