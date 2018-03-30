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30.03.2018 15:42 Тульские дороги станут безопаснее "Вести-Тула"





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Кроме того, федеральные дорожники проведут обустройство пешеходных переходов в населённых пунктах Свободный Серп, Плавск, Иншинский и на подходе к Туле. В ходе работ будут установлены желтые мигающие светофоры, дорожные светодиодные знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью. На 247-м км автомагистрали М-2 в Плавском районе и на 201-м км автодороги трассы Р-132 в Щекинском районе запланирована установка камер фотовидеофиксации. Это, по мнению специалистов, позволит ликвидировать места концентрации ДТП на двух федеральных трассах, проходящих по территории региона.





Более двадцати участков трасс М-2 «Крым» и Р-132 «Калуга – Рязань» в Тульской области станут безопаснее. Так, на десяти участках этих трасс в границах Большой Тулы будет установлено металлическое барьерное ограждение протяженностью 580 метров, а на 97-м км автодороги Р-132 смонтируют также пешеходное ограждение.Кроме того, федеральные дорожники проведут обустройство пешеходных переходов в населённых пунктах Свободный Серп, Плавск, Иншинский и на подходе к Туле. В ходе работ будут установлены желтые мигающие светофоры, дорожные светодиодные знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью. На 247-м км автомагистрали М-2 в Плавском районе и на 201-м км автодороги трассы Р-132 в Щекинском районе запланирована установка камер фотовидеофиксации. Это, по мнению специалистов, позволит ликвидировать места концентрации ДТП на двух федеральных трассах, проходящих по территории региона.

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