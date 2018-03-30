НОВОСТИ | Общество







30.03.2018 15:12 В Большой Туле займутся развитием инфраструктуры стадионов Вести-Тула





| фото |



По заявкам жителей планируется развитие стадиона «Арсенал» как центрального спортивного ядра города. Подана заявка на участие в проекте «Народный бюджет – 2019» на устройство современной площадки с элементами воркаута и единоборств. В летний период будет установлен крытый атлетический городок. На стадионе также установлена система видеонаблюдения с функцией распознавания и идентификации лиц с целью совершенствования организации работы по выявлению и пресечению административных правонарушений.



Также планируется строительство футбольного поля на территории ФОКа в посёлке Плеханово; дополнительное освещение футбольного поля в посёлке Косая Гора. И это далеко не полный список объектов.



На ближайшие да года в Туле запланированы работы по развитию спортивной инфраструктуры. Например, намечен капитальный ремонт переданной в муниципальную собственность лыжной базы «Сплав». В настоящее время ведется проектирование объекта.По заявкам жителей планируется развитие стадиона «Арсенал» как центрального спортивного ядра города. Подана заявка на участие в проекте «Народный бюджет – 2019» на устройство современной площадки с элементами воркаута и единоборств. В летний период будет установлен крытый атлетический городок. На стадионе также установлена система видеонаблюдения с функцией распознавания и идентификации лиц с целью совершенствования организации работы по выявлению и пресечению административных правонарушений.Также планируется строительство футбольного поля на территории ФОКа в посёлке Плеханово; дополнительное освещение футбольного поля в посёлке Косая Гора. И это далеко не полный список объектов.

Читать @gtrktula

















