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30.03.2018 14:50 В Туле стартовал форум хакеров Вести-Тула





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Отличие от привычных олимпиад и конкурсов - это 40 часов непрерывной упорной работы над IT-проектом на заданную работодателями или свободную тему, начиная с формирования команды и генерации идеи, и заканчивая презентацией продукта перед экспертами - представителями ведущих компаний IT-сферы Тульского региона. Каждый из участников команды сам распоряжается временем - когда ему ходить, когда питаться, а когда спать!



Как рассказал соорганизатор Первого регионального хакатона «TulaHack-2018» Александр Анчишкин, «такие мероприятия задают тонус для разработки студентами новых приложений. Не хватает скорости развития этих технологий, поэтому начинать нужно именно с молодёжи».



Форум хакеров, на языке айтишиков – хакатон, стартовал сегодня в Туле. Это первое в регионе соревнование будущих программистов, проводит его Институт прикладной математики и компьютерных наук ТулГУ.Отличие от привычных олимпиад и конкурсов - это 40 часов непрерывной упорной работы над IT-проектом на заданную работодателями или свободную тему, начиная с формирования команды и генерации идеи, и заканчивая презентацией продукта перед экспертами - представителями ведущих компаний IT-сферы Тульского региона. Каждый из участников команды сам распоряжается временем - когда ему ходить, когда питаться, а когда спать!Как рассказал соорганизатор Первого регионального хакатона «TulaHack-2018» Александр Анчишкин, «такие мероприятия задают тонус для разработки студентами новых приложений. Не хватает скорости развития этих технологий, поэтому начинать нужно именно с молодёжи».





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