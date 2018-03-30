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30.03.2018 14:34 За три года в Тульской области могут привести в порядок 17 мостов Вести-Тула





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Это необходимо для обеспечения безопасности и в целях увеличения пропускной способности сооружений, важной для эффективного развития хозяйственной деятельности. Задача на первые три года - привести в порядок первые 17 мостов.







Проект по ремонту мостов, мостовых переходов и подъездных путей к ним вошёл в перечень первоочередных проектов, которые будут реализовать в Тульском регионе с текущего по 2025-й год.Это необходимо для обеспечения безопасности и в целях увеличения пропускной способности сооружений, важной для эффективного развития хозяйственной деятельности. Задача на первые три года - привести в порядок первые 17 мостов.

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