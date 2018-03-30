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НОВОСТИ | Общество



30.03.2018 11:38 В Туле оборонщики обсудили настоящее и будущее реактивных систем
Виталий Моторин

В Туле оборонщики обсудили настоящее и будущее реактивных систем

| фото |
Если армейский миномет «Катюша» - прародитель современных реактивных систем залпового огня - это легенда, то первая машина из семейства РСЗО - «Град» - это классика. Он был принят на вооружение ровно 55 лет назад.

На сплаве есть легенда, что известное всем название «Град» - это аббревиатура из первых букв фамилий Ганичев, Рогожин, Денежкин. Со дня рождения гения оборонки, чье имя в данном списке стоит первым, в этом году исполняется 100 лет. Именно ему посвящена научно-техническая конференция. Обсуждали же на ней оружейники то, как изменились реактивные системы со времен Ганичева и то, какими они, именуемые в честь самых страшных природных явлений, будут в будущем.

Есть система, которая будет в продолжении «Торнадо» - это «Тайфун». Земных катаклизмов очень много, - рассказал генеральный директор АО «НПО «Сплав» Владимир Левин. - Системы РСЗО развиваются в правильном направлении: повышение дальности и точности стрельбы».

В 60-х, когда «Град» только появился, на оборонных предприятиях Советского союза каждые 20 секунд с конвейеров сходил один снаряд для него. По популярности, массовости и простоте, его можно сравнить с автоматом Калашникова, но реактивные системы залпового огня, которые принимают на вооружение в 21 веке, могут заменить собой батарею из десяти «Градов». «Ураган М1», «Торнадо С» - поистине грозное оружие.

По словам главного конструктора АО «НПО «Сплав» Бориса Белобрагина, «в настоящее время созданы и сданы на вооружение четыре новые системы, которые превосходят не только наши существующие образцы, но и все образцы, которые созданы за рубежом у вероятного противника. Как говорит министр обороны, это оружие возмездия».

«Град», «Смерч», «Ураган», «Торнадо» или «Тайфун» - называться реактивные системы могут по-разному, но конструкторы уверяют, что они ещё очень долго будут одним из факторов, который определяет расстановку сил на поле боя и карте мира.













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