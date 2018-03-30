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30.03.2018 11:10 Создателю «Краснополя» Виктору Бабичеву исполнилось 75 лет Вести-Тула





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Буквально несколько дней назад во время учений на Лужском полигоне войск Западного военного округа Минобороны показало самый совершенный образец «Краснополя», с реактивным двигателем и самонаводящейся головкой.



Подробнее о Викторе Бабичеве мы расскажем в нашем субботнем эфире 31 марта 2018 года.



Свой 75-летний юбилей отметил главный конструктор направления по управляемому артиллерийскому вооружению Тульского КБ приборостроения, доктор технических наук, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук Виктор Бабичев - создатель знаменитого управляемого снаряда «Краснополь».Буквально несколько дней назад во время учений на Лужском полигоне войск Западного военного округа Минобороны показало самый совершенный образец «Краснополя», с реактивным двигателем и самонаводящейся головкой.Подробнее о Викторе Бабичеве мы расскажем в нашем субботнем эфире 31 марта 2018 года.





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