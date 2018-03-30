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30.03.2018 10:11 Обвиняемые по делу банка «Первый экспресс» выступили с последним словом Вести-Тула





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На скамье подсудимых четыре человека: экс-председатель совета директоров «Экспресса» Сергей Худяков, председатель правления банка Константин Томенчук, первый зампредседателя правления банка Сергей Федичев и экс-начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьёва.



По версии следствия, руководством банка было создано преступное сообщество, за период существования которого на счета группы подконтрольных организаций под видом получения кредитов было выведено более 5 млрд. рублей.



В здании Привокзального районного суда Тулы прошло очередное заседание по делу обанкротившегося банка «Первый экспресс». Фигуранты уголовного дела выступили с последним словом. Своей вины они не признают.На скамье подсудимых четыре человека: экс-председатель совета директоров «Экспресса» Сергей Худяков, председатель правления банка Константин Томенчук, первый зампредседателя правления банка Сергей Федичев и экс-начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьёва.По версии следствия, руководством банка было создано преступное сообщество, за период существования которого на счета группы подконтрольных организаций под видом получения кредитов было выведено более 5 млрд. рублей.

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