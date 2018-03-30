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30.03.2018 09:49 Алексей Дюмин назвал состояние дорог Тулы удручающим Полина Ермолаева





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Паспорта объектов по дорогам, которые будут ремонтировать в этом году, уже подготовлены. Кроме улицы Чмутова, которая весьма важна, так как является съездом в город с федеральной трассы, туда вошли еще множество других. Так, губернатор лично проинспектировал, как активно ремонтируется литым асфальтом Ложевая. «Здесь довольно большой износ, а в районе пересечения с улицей Калинина образовались плывуны – вода выдавила асфальт», - пояснил глава администрации Тулы Евгений Авилов.



Губернатор прошёл с инициативными горожанами и по ещё одной проблемной улице города - Мосина, точнее по её подземному переходу, который уже давно ждёт ремонта. Люди жалуются на течь воды, обледенение асфальта и перил, отсутствие освещения. Глав администрации обязался завершить работы до Дня города в сентябре. Алексей Дюмин напомнил, что «надо предусмотреть и доступную среду, посмотреть состояние ливнёвки, причём работы делать параллельно с предпринимателями».



Подводя итоги объезда, глава региона назвал состояние тульских городских дорог удручающим и заметил, что капитальный ремонт основных магистралей проводился шесть лет назад, а это весомый повод задуматься об основательной работе.



«По программе «Безопасные и качественные дороги» принято решение выделить Туле 351 миллион. Мы это делаем без участия муниципального бюджета», - сообщил Алексей Дюмин.



58 дорог в городской черте будут отремонтированы за этот сезон - часть из них сделают и по муниципальной программе. Для этого город выделит порядка 100 миллионов рублей. Но губернатор распорядился реагировать на жалобы граждан незамедлительно, не дожидаясь капитального ремонта.



«Я проложил маршрут исходя из обращений наших граждан», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Первая точка - участок дороги от М2 до Чмутова в Туле. Это совсем и не точка, а линия, которая после зимних испытаний температурами стала волнистой.Паспорта объектов по дорогам, которые будут ремонтировать в этом году, уже подготовлены. Кроме улицы Чмутова, которая весьма важна, так как является съездом в город с федеральной трассы, туда вошли еще множество других. Так, губернатор лично проинспектировал, как активно ремонтируется литым асфальтом Ложевая. «Здесь довольно большой износ, а в районе пересечения с улицей Калинина образовались плывуны – вода выдавила асфальт», - пояснил глава администрации Тулы Евгений Авилов.Губернатор прошёл с инициативными горожанами и по ещё одной проблемной улице города - Мосина, точнее по её подземному переходу, который уже давно ждёт ремонта. Люди жалуются на течь воды, обледенение асфальта и перил, отсутствие освещения. Глав администрации обязался завершить работы до Дня города в сентябре. Алексей Дюмин напомнил, что «надо предусмотреть и доступную среду, посмотреть состояние ливнёвки, причём работы делать параллельно с предпринимателями».Подводя итоги объезда, глава региона назвал состояние тульских городских дорог удручающим и заметил, что капитальный ремонт основных магистралей проводился шесть лет назад, а это весомый повод задуматься об основательной работе.«По программе «Безопасные и качественные дороги» принято решение выделить Туле 351 миллион. Мы это делаем без участия муниципального бюджета», - сообщил Алексей Дюмин.58 дорог в городской черте будут отремонтированы за этот сезон - часть из них сделают и по муниципальной программе. Для этого город выделит порядка 100 миллионов рублей. Но губернатор распорядился реагировать на жалобы граждан незамедлительно, не дожидаясь капитального ремонта.





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