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30.03.2018 09:27 Проверку проходит лишь один из десяти торговых центров в Туле Олег Масальский





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На первый взгляд, так и есть, пожарная сигнализация на дым среагировала, оповестив о тревоге посетителей. Но вот как раз в зоне кинотеатра одна из систем не сработала. «Если произошёл пожар в кинотеатре, сработала пожарная сигнализация, то эта штора должна закрываться и не давать огню распространяться по торговому центру. Люди выходят через запасные выходы», - пояснил начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий.





С выходами из кинозала оказалось тоже не всё так просто - таблички есть но, людям их не видно. При выходе из зрительного зала видно, что один из эвакуационных путей превращается в узкое горлышко. По словам заместителя начальника Управления Генпрокуратуры РФ по ЦФО Александра Орлова, «260 человек – большая толпа, они оказываются в закрытом помещении, где выход работает только наполовину».





О том насколько серьёзны все эти недочеты, станет ясно после детального изучения, в том числе и документации. Однако задуматься собственникам здесь есть над чем.



Тульский цирк недавно был капитально отремонтирован. Количество посадочных мест 1850, на входе встречает охрана и, судя по всему, в случае чрезвычайной ситуации эти люди знают что делать. «Включаем оповещение и эвакуируем людей, открыв запасные выходы», - рассказал охранник Виталий Фролов.



В целом картина с противопожарной безопасностью в Тульском цирке выглядит нормальной. Сигнализация сработала, таблички с указанием выхода перешли в мерцающий режим. Да и путей эвакуации, довольно широких, достаточно.



«На потолке должна быть пожарная сигнализация, здесь она отсутствует. Эвакуационная дверь закрыта на замок», - говорит сотрудник ГУ МЧС России по Тульской области. Это уже так называемый большой универмаг. Здание ещё советской постройки, переоборудовано с нарушениями. И ладно сам торговый зал. Есть примеры куда печальнее! «Здесь должен быть пожарный выход, а он заложен», - показывает прокурор Тульской области Александр Козлов.



Четыре торговых этажа, захламлённые подлестничные пространства, да ещё торговые витрины на пути эвакуации. По всей видимости, этот торговый центр ждут серьёзные взыскания. «Думаю, будем выходить в суд и приостанавливать деятельность», - сообщил Александр Козлов.



Всего сотрудникам прокуратуры и МЧС предстоит проверить 170 торгово- развлекательных центров в регионе, почти половина уже обследована и из них лишь несколько не вызвали претензий у контролирующих органов.



ТРЦ «Макси» - один из самых новых торговых центров в Туле, построен с нуля, с учётом уже всех современных требований к таким объектам. Казалось бы, с противопожарной безопасностью здесь должно быть всё в порядке.На первый взгляд, так и есть, пожарная сигнализация на дым среагировала, оповестив о тревоге посетителей. Но вот как раз в зоне кинотеатра одна из систем не сработала. «Если произошёл пожар в кинотеатре, сработала пожарная сигнализация, то эта штора должна закрываться и не давать огню распространяться по торговому центру. Люди выходят через запасные выходы», - пояснил начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий.С выходами из кинозала оказалось тоже не всё так просто - таблички есть но, людям их не видно. При выходе из зрительного зала видно, что один из эвакуационных путей превращается в узкое горлышко. По словам заместителя начальника Управления Генпрокуратуры РФ по ЦФО Александра Орлова, «260 человек – большая толпа, они оказываются в закрытом помещении, где выход работает только наполовину».О том насколько серьёзны все эти недочеты, станет ясно после детального изучения, в том числе и документации. Однако задуматься собственникам здесь есть над чем.Тульский цирк недавно был капитально отремонтирован. Количество посадочных мест 1850, на входе встречает охрана и, судя по всему, в случае чрезвычайной ситуации эти люди знают что делать. «Включаем оповещение и эвакуируем людей, открыв запасные выходы», - рассказал охранник Виталий Фролов.В целом картина с противопожарной безопасностью в Тульском цирке выглядит нормальной. Сигнализация сработала, таблички с указанием выхода перешли в мерцающий режим. Да и путей эвакуации, довольно широких, достаточно.«На потолке должна быть пожарная сигнализация, здесь она отсутствует. Эвакуационная дверь закрыта на замок», - говорит сотрудник ГУ МЧС России по Тульской области. Это уже так называемый большой универмаг. Здание ещё советской постройки, переоборудовано с нарушениями. И ладно сам торговый зал. Есть примеры куда печальнее! «Здесь должен быть пожарный выход, а он заложен», - показывает прокурор Тульской области Александр Козлов.Четыре торговых этажа, захламлённые подлестничные пространства, да ещё торговые витрины на пути эвакуации. По всей видимости, этот торговый центр ждут серьёзные взыскания. «Думаю, будем выходить в суд и приостанавливать деятельность», - сообщил Александр Козлов.Всего сотрудникам прокуратуры и МЧС предстоит проверить 170 торгово- развлекательных центров в регионе, почти половина уже обследована и из них лишь несколько не вызвали претензий у контролирующих органов.





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