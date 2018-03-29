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29.03.2018 19:48 В Туле фронтовое письмо нашло получателя спустя 76 лет Елена Панова





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История сложилась такая. В апреле 1942-ого водитель Константин Волков с фронта передал в Тулу своей родной сестре Ефросинье письмо. Но в то время до адресата послание так и не дошло.



Дом 19 по улице Каминского – место прописки общества охотников и рыболовов. Во время войны здесь был военкомат. А во дворе стояла зенитка. Долгое время в здании ничего не меняли. Совсем недавно затеяли ремонт крыши. И обнаружили на чердаке тайник. «Когда начали снимать балки, стропила, где печь была, под одной из балок был найден пакет», - рассказывает председатель Тульской региональной общественной организации охотников и рыболовов Инесса Вишнякова.



В пакете оказались документы на имя шофера Алексея Ивановича Тетюшина. Похоже, что именно его Волков попросил передать письмо сестре в Тулу. Что произошло с Тетюшиным, почему он спрятал свои личные бумаги: водительские права, пропуска и путевки – на чердаке, так, наверное, и останется тайной. Да и выжил ли он – пока сказать сложно. Музей отправил запрос в военкомат.



Впервые письмо своего дяди Татьяна Коптева читала со слезами на глазах. Он прошел войну с первого дня до Победы. В составе 330-ой стрелковой дивизии, которая была укомплектована туляками. Таких фронтовых треугольников за время войны Константин Волков сложил немало. Но семейного архива не сохранилось. Письмо, забытое на чердаке, стало единственным посланием из прошлого.







Ведущий специалист Тульского областного краеведческого музея. Евгений Полозов показывает пожелтевшие листки. «Письмо ветхое, даже дотрагиваться страшно. Его и экспонировать нельзя», - говорит музейный работник. Текст прочитать трудно: почерк неразборчивый, часть букв со временем стерлась. Но расшифровать имя автора и адрес все же получилось.История сложилась такая. В апреле 1942-ого водитель Константин Волков с фронта передал в Тулу своей родной сестре Ефросинье письмо. Но в то время до адресата послание так и не дошло.Дом 19 по улице Каминского – место прописки общества охотников и рыболовов. Во время войны здесь был военкомат. А во дворе стояла зенитка. Долгое время в здании ничего не меняли. Совсем недавно затеяли ремонт крыши. И обнаружили на чердаке тайник. «Когда начали снимать балки, стропила, где печь была, под одной из балок был найден пакет», - рассказывает председатель Тульской региональной общественной организации охотников и рыболовов Инесса Вишнякова.В пакете оказались документы на имя шофера Алексея Ивановича Тетюшина. Похоже, что именно его Волков попросил передать письмо сестре в Тулу. Что произошло с Тетюшиным, почему он спрятал свои личные бумаги: водительские права, пропуска и путевки – на чердаке, так, наверное, и останется тайной. Да и выжил ли он – пока сказать сложно. Музей отправил запрос в военкомат.Впервые письмо своего дяди Татьяна Коптева читала со слезами на глазах. Он прошел войну с первого дня до Победы. В составе 330-ой стрелковой дивизии, которая была укомплектована туляками. Таких фронтовых треугольников за время войны Константин Волков сложил немало. Но семейного архива не сохранилось. Письмо, забытое на чердаке, стало единственным посланием из прошлого.









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