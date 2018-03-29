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НОВОСТИ | Общество



29.03.2018 19:48 В Туле фронтовое письмо нашло получателя спустя 76 лет
Елена Панова



| фото |
Ведущий специалист Тульского областного краеведческого музея. Евгений Полозов показывает пожелтевшие листки. «Письмо ветхое, даже дотрагиваться страшно. Его и экспонировать нельзя», - говорит музейный работник. Текст прочитать трудно: почерк неразборчивый, часть букв со временем стерлась. Но расшифровать имя автора и адрес все же получилось.

История сложилась такая. В апреле 1942-ого водитель Константин Волков с фронта передал в Тулу своей родной сестре Ефросинье письмо. Но в то время до адресата послание так и не дошло.

Дом 19 по улице Каминского – место прописки общества охотников и рыболовов. Во время войны здесь был военкомат. А во дворе стояла зенитка. Долгое время в здании ничего не меняли. Совсем недавно затеяли ремонт крыши. И обнаружили на чердаке тайник. «Когда начали снимать балки, стропила, где печь была, под одной из балок был найден пакет», - рассказывает председатель Тульской региональной общественной организации охотников и рыболовов Инесса Вишнякова.

В пакете оказались документы на имя шофера Алексея Ивановича Тетюшина. Похоже, что именно его Волков попросил передать письмо сестре в Тулу. Что произошло с Тетюшиным, почему он спрятал свои личные бумаги: водительские права, пропуска и путевки – на чердаке, так, наверное, и останется тайной. Да и выжил ли он – пока сказать сложно. Музей отправил запрос в военкомат.

Впервые письмо своего дяди Татьяна Коптева читала со слезами на глазах. Он прошел войну с первого дня до Победы. В составе 330-ой стрелковой дивизии, которая была укомплектована туляками. Таких фронтовых треугольников за время войны Константин Волков сложил немало. Но семейного архива не сохранилось. Письмо, забытое на чердаке, стало единственным посланием из прошлого.

















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