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29.03.2018 19:35 Тульские баптисты могут остаться без дома молитвы "Вести-Тула"





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Инициатор тяжбы – областная инспекция по архнадзору считает, что при возведении дома на улице Станиславского нарушены нормы земельного и градостроительного законодательства: не было разрешения на строительство. Строение, по версии следствия, по документам является жилым — община не зарегистрирована как юридическое лицо и не может оформить здание иначе.



Ответчиком по делу выступает пастор церкви, который и строил дом. В здании три надземных этажа и один подземный, внутри есть зал для богослужений.





Баптисты могут остаться без дома молитвы. Тульский областной суд постановил снести здание. Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу администрации города о признании строения незаконным.Инициатор тяжбы – областная инспекция по архнадзору считает, что при возведении дома на улице Станиславского нарушены нормы земельного и градостроительного законодательства: не было разрешения на строительство. Строение, по версии следствия, по документам является жилым — община не зарегистрирована как юридическое лицо и не может оформить здание иначе.Ответчиком по делу выступает пастор церкви, который и строил дом. В здании три надземных этажа и один подземный, внутри есть зал для богослужений.

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