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НОВОСТИ | Общество



29.03.2018 19:26 В Туле подвели итоги голосования за «Бренды малых городов»
Алина Фурсенко



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На то, чтобы приехать в Тульскую область есть как минимум 71 причина. И 14 из них теперь имеют свои яркие логотипы. Венев устремился вверх колокольней, Ясногорск вписал букву «я» в каплю, напомнив, что кроме прочего район богат чистой водой, жители Черни и вовсе не сомневались, вспомнив все имена земляков-литераторов, обрамили их в книгу. Однако, не у всех решение было очевидным.

«У меня было очень много вариантов черновых, что-то отпадало. В Белев – это и пастила, и кружева. Я вот как-то никогда не задумывался, что Белев – это Белый лев», - говорит победитель конкурса логотипов проекта «Бренды малых городов» Сергей Плешков. Лев как раз посередине – на кружевной салфетке над антоновкой, из которой делают пастилу. И колокольни три не просто так – Белев в самом центре треугольника, на равном удалении от Тулы, Орла и Калуги.

В отличие от дизайнеров со стажем Татьяна Ганюшкина и не дизайнер и даже не плавчанка – переехала 10 лет назад из Одессы. Но именно ее свежему взгляду открылся «как на ладони расположенный» Плавск, где с холма так и хочется спланировать на крыльях. По ее словам «…то, что я нарисовала похоже на синюю птицу. Это такая мечта, у которой много хорошего в будущем. Хорошо, что есть история, но хочется, чтобы она продолжалась».

Вполне возможно маститые дизайнеры могли бы раскритиковать часть логотипов за некоторую наивность исполнения. Но главное то, что жители разработали и выбрали сами. Да и сама картинка, разумеется, не самоцель. Как рассказал председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов, «…будет разработан бренд-бук, это еще и фирменный стиль, правильное позиционирование. А после этого и администрация, и все желающие предприниматели представители культуры могут использовать этот логотип в своей работе».

Но в конечном итоге цель пряма и прозрачна. Если заинтересовать малыми городами туристов, то уж коренные жители наверняка перестанут их покидать.


















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